PARIS (dpa-AFX Broker) - Mit Gewinnen haben die Aktien von BNP Paribas am Donnerstag im frühen Handel auf die Zahlen zum zweiten Quartal reagiert. Die Aktie des Branchenschwergewichts legte zuletzt 2,1 Prozent und verlieh so auch dem europäischen Bankensektor positive Impulse. Mit den aktuellen Zuwächsen kratzte der Wert wieder an den Hochs aus dem März dieses Jahres.

Die Analysten von RBC sprachen von einem starken Zahlenwerk für das zweite Quartal. Die Schätzungen zum operativen Ergebnis seien deutlich übertroffen worden. Grund dafür sei die Kostenentwicklung gewesen. Aber auch anderweitig seien die Erwartungen zumeist überboten worden. Der Ausblick dürfte zu leicht steigenden Konsensschätzungen führen.

Die BNP zählt mit einem Börsenwert von etwas mehr als 90 Milliarden Euro zu den wertvollsten Banken Europas. Der Kurs zog in diesem Jahr im Einklang mit dem Branchenindex Stoxx 600 Banks um 35 Prozent an./mf/zb

