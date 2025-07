NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Quartalszahlen droht am Donnerstag die Kurserholung der Tesla-Aktien im Juli größtenteils verloren zu gehen. Im vorbörslichen US-Handel rutschten die Papiere des Elektroauto-Herstellers um 5,7 Prozent auf 313,70 Dollar ab. Damit dürften die Papiere ihr Minus seit Jahresanfang von annähernd 18 Prozent am Donnerstag ausweiten. Charttechnisch trübt sich das Bild ein.

Tesla verbuchte nach gesunkenen Auslieferungen den zweiten Gewinnrückgang in Folge, auch weil dem Konzern verstärkte Konkurrenz anderer Hersteller zu schaffen macht. Die kurzfristigen fundamentalen Aussichten blieben herausfordernd, schrieb Joseph Spak von der Schweizer Großbank UBS. Die auslaufenden Elektroauto-Subventionen in den USA dürften die Nachfrage belasten, und in Europa und China halte der Wettbewerb an. Spak senkte seine Prognose für das Ergebnis je Aktie für 2026 deutlich und rät weiter zum Verkauf der Papiere.

Firmenchef Elon Musk verspricht derweil den großen Befreiungsschlag mit Robotaxis. Spätestens Ende kommenden Jahres würden selbstfahrende Autos die Tesla-Bilanz aufbessern, kündigte der Tech-Milliardär nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen an. Bis dahin könne es aber einige "harte Quartale" geben, räumte er ein. Die Anleger stellte das nicht zufrieden. UBS-Analyst Spak betonte, die Vision von Tesla als dem führenden Anbieter von Robotaxis und humanoiden Robotern stecke noch in den Kinderschuhen.

Die Aussagen von Musk hätten viele Befürchtungen in Bezug auf Zölle, steigende Kosten, knappere Margen und Cashflows bestätigt, kommentierte Analyst Matt Britzman von der Investment-Gesellschaft Hargreaves Lansdown. Aber dies sei nun im Kurs als Basis-Szenario wohl eingearbeitet, sodass die KI-Story von Tesla wieder in den Vordergrund rücken könne. Für eine volatile Aktie wie jene von Tesla seien Kursverluste von 5 bis 6 Prozent noch relativ harmlos, ergänzte Britzman. Die meisten Investoren hätten wohl mit den trüben Perspektiven schon gerechnet./ajx/ag/nas