Trumps geplanter Besuch bei der US Notenbank sorgt für Nervosität auf dem Bondmarkt. Die Reaktion der EZB auf steigende Euro Anleihenrenditen könnte nächste Zinsentscheidungen beeinflussen.US Druck auf die Fed sorgt für Verwerfungen Durch die Ankündigung, wonach Ex Präsident Donald Trump die Federal Reserve am Donnerstag besuchen will, hat an den Märkten spürbare Auswirkungen. Investoren deuten den Schritt als gezielte politische ...

