Tesla - Warnung vor "harten Quartalen" nach Abrutsch der Aktie

Nach dem historsichen Umsatzeinbruch warnte der EV-Visionär Elon Musk seine Anleger vor den kommenden Quartalen.



Gestern legte der Hersteller für Elektroautos seine Bücher offen. Darin offenbarte das Unternehmen, dass es einen Umsatz von 22,5 Milliarden US-Dollar und einen Betriebsertrag von 900 Millionen US-Dollar erwirtschaften konnte. Diese Ergebnisse sind historisch. Zum einen fielen die Umsätze um 12% im Vergleich zum Vorjahr. Dies markiert den größten Umsatzrückgang im letzten Jahrzehnt für das Unternehmen. Zum anderen traf es den Betriebsertrag noch wesentlich härter. Im Vergleich zum Vorjahr fiel dieser um über 40%. Das Unternehmen begründet diese Entwicklung durch einen Rückgang in staatlichen Krediten, einen Anstieg in Produktionsausgaben durch KI und auch durch den Rückgang der Verkaufszahlen ihrer Autos.



Die Börse reagierte zuerst nur sehr zurückhaltend und die Aktie fiel vorsichtig um 0,25%. Dies schien jedoch nur der Anfang zu sein, denn im Endeffekt fiel die Tesla-Aktie um bis zu 7%. und erholte sich heute Morgen nur schwach. Als Antwort auf die schwachen Quartalszahlen strebt Tesla-Chef Elon Musk einen "Masterplan" an, der sich womöglich verstärkt auf autonome Technologie wie beispielsweise die Robotaxis fokussiert.









