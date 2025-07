Petit-Lancy (ots) -- Véra Dussausaye bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Marken-, Event- und Motorsportkommunikation mit, unter anderem bei Red Bull und der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).- Ab Juli 2025 übernahm sie bei Mazda (Suisse) SA die Verantwortung für Medienarbeit, Storytelling und Influencer Relations.Mazda (Suisse) SA verstärkt sein Kommunikationsteam mit einer international erfahrenen Expertin: Véra Dussausaye hat seit dem 1. Juli 2025 die Funktion der Managerin PR & Influencers übernommen. Sie wird künftig die Markenkommunikation in der Schweiz mitgestalten und die externe Positionierung von Mazda über Medienarbeit und Influencer Relations strategisch weiterentwickeln.Mit über 15 Jahren internationaler Erfahrung im Sport, Motorsport- und Eventkommunikationsbereich bringt Véra Dussausaye ein aussergewöhnliches Profil mit. Ihre Stationen führten sie von Red Bull und Red Bull Media House in Österreich und Frankreich über GSK Consumer Healthcare in Nyon bis zur Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) in Genf. Dort war sie in ihrer letzten Position als Communications Manager & WRC Media Delegate unter anderem für die weltweite Medienarbeit rund um die FIA World Rally Championship (WRC) zuständig. Ihre Tätigkeit umfasste die strategische und operative Kommunikationsarbeit für die Meisterschaft, die Umsetzung und Koordination der Medienaktivitäten mit einem breiten Partnernetzwerk, die Betreuung internationaler Medienpartnerschaften, die Erstellung digitaler Inhalte sowie die mediale Aktivierung von Nachhaltigkeits- und Social-Responsibility-Initiativen."Wir freuen uns sehr, Véra in unserem Team willkommen zu heissen. Ihre umfassende Erfahrung in der Motorsport-Kommunikation, ihr internationaler Blick und ihr ausgeprägter Teamgeist sind eine grosse Bereicherung für uns», sagt Matthias Walker, Managing Director von Mazda (Suisse) SA. «Wir freuen uns auf die Impulse, die sie mit ihrer Expertise und Perspektive einbringen wird, um die Marke Mazda weiter im Schweizer Markt auszubauen."Mazda steht für technologische Innovation, zeitloses Design und handwerkliche Perfektion - all das vereint unter dem Leitgedanken "Crafted in Japan". Diese Philosophie prägt nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch den Anspruch an Kommunikation, Markenerlebnis und Kundenbeziehung. "Mazda ist eine Marke, die für Pioniergeist, Emotion und Qualität steht - Werte, die ich teile und kommunikativ stärken möchte», erklärt Véra Dussausaye. «Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team Projekte und Inhalte zu entwickeln, die bewegen, und die Faszination Mazda noch erlebbarer zu machen."Véra Dussausaye spricht fliessend Französisch, Englisch und Deutsch. Sie hat in Frankreich, Österreich, Irland und der Schweiz gelebt und gearbeitet und bringt dadurch ein ausgeprägtes interkulturelles Verständnis mit - eine wertvolle Kompetenz in einem internationalen Markenumfeld wie dem von Mazda. Ihre kommunikative Stärke, ihre Leidenschaft für Storytelling sowie ihre strategische Denkweise machen sie zur idealen Besetzung für diese Schlüsselposition im Schweizer Markt.In ihrer neuen Rolle bei Mazda (Suisse) SA wird Véra Dussausaye für die Marken-PR und digitale Influencer-Strategie verantwortlich sein - von Produkteinführungen und Unternehmensmitteilungen über Events und PR-Aktivierungen bis hin zum Aufbau von langfristigen Partnerschaften mit Markenbotschaftern. Ziel ist es, die Marke Mazda in der Schweiz strategisch weiterzuentwickeln, neue Zielgruppen zu erschliessen und bestehende Kunden auf inspirierende Weise zu binden.Medienkontakt bei Mazda (Suisse) SAFrau Véra Dussausayevdussausaye@mazda.chTel. +41 22 719 33 60Mobile. +41 79 617 42 83www.mazda-press.chOriginal-Content von: Mazda (Suisse) SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005204/100933648