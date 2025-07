Während die EU sich auf Gegenzölle vorbereitet und noch keine Einigung im Zollstreit mit den USA in Sicht ist, konnte Japan bereits einen Deal aushandeln. Jener sieht vor, dass die Einfuhrzölle in Zukunft auf 15 statt 25 Prozent festgezurrt werden. Es bleibt ein hoher Aufpreis, aber eben weniger als befürchtet. An der Börse sorgte das am Mittwoch für eine kleine Welle der Euphorie.

