Google hat die Video-KI Veo in seine Bilder-App integriert. Damit können Fotos-Nutzer:innen ihre Fotos in kurze Videos verwandeln. Weitere Features sind bereits geplant. Bisher schon in der Gemini-App und bei Youtube verfügbar, hat Google die Foto-zu-Video-KI Veo jetzt auch in seine Bilder-App integriert. Damit können Nutzer:innen ihre in Google Fotos gespeicherten statischen Bilder auf Knopfdruck in bis zu sechssekündige Kurz-Videos umwandeln. Bild-zu-Video-KI ...

