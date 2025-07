Enerfin bietet Solarparkbetreibern die Speicher-Finanzierung, die Installation des Batteriespeichers in Co-Location zur Photovoltaik-Freiflächenanlage und ein Power Purchase Agreement als Komplettpaket an. Die Enerfin AG startet ein Komplettangebot für Power Purchase Agreements (PPA) mit Grünstromspeichern. Enerfin finanziert und installiert dabei Batteriespeicher mit passender Leistung und Kapazität in Co-Location zu den Solarparks. Investitionen für den Solarparkbetreiber entfallen. Teil des Angebots ...

