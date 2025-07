DJ Lagarde: EZB beobachtet Wechselkurs - verfolgt aber kein Ziel

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Wechselkurs des Euro ist nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde von Bedeutung für den Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), er hat aber kein Wechselkursziel. "Wir beobachten die Wechselkurse, aber wir haben kein Wechselkursziel", sagte sie in ihrer Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung. Hintergrund ist die jüngste Aussage von EZB-Präsident Luis de Guindos, dass ein Wechselkurs oberhalb von 1,20 US-Dollar pro Euro problematisch wären. Lagarde bekräftigte auch ihre Aussage, dass die EZB mit ihrer geldpolitischen Ausrichtung "gut positioniert" sei, weil sie davon ausgehe, dass sich die Inflation bei ihrem Ziel von 2 Prozent stabilisieren werde.

Zuvor hatte der EZB-Rat wie erwartet beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Zudem passte er eine Formulierung in seinem Statement zur Reaktionsfunktion der kürzlich bestätigten geldpolitischen Strategie an. Demnach will die EZB ihre Zinsentscheidungen künftig nicht nur vom Inflationsausblick, sondern auch von den ihn umgebenden Risiken abhängig machen. Eine Rolle spielen wie bisher außerdem die unterliegende Inflation und die Stärke der geldpolitischen Transmission.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2025 09:09 ET (13:09 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.