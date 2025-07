Die Stimmung an den Märkten bleibt gut. Davon konnte die Aktie von Evonik in den vergangenen Monaten allerdings kaum profitieren. Zu sehr waren die Marktteilnehmer besorgt, dass Chemiefirmen wie eben Evonik stark unter der anhaltenden Unsicherheit vor einem Handelskonflikt, der schwachen Konjunktur und den hohen Energiepreisen leiden würden.Doch nun gibt es zu allen drei Belastungsfaktoren ermutigende Meldungen. So bahnt sich im Zollstreit mit den USA eine vernünftige Lösung für Europa nach dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...