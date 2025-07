Das Unternehmen finanziert und installiert dabei die Batteriespeicher mit passender Leistung und Kapazität in Kombination mit der Photovoltaik-Anlage. Der PPA hat eine Laufzeit von 20 Jahren und die Enerfin-Tochter Lynus vermarktet den Speicher am Spotmarkt. Enerfin hat ein neuen Komplettangebot gestartet. Es handelt sich um einen Power-Purchase-Agreements (PPA) mit Grünstromspeichern, wie das Unternehmen am Donnerstag veröffentlichte. Dabei übernehme Enerfin die Finanzierung und Installation des Batteriespeichers mit passender Leistung und Kapazität co-located zum Photovoltaik-Kraftwerk. Das ...

