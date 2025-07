ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für RWE nach Daten zur Stromerzeugung im zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Diese sei im Vergleich zum Vorjahr vor allem wegen eines Rückgangs bei der Offshore-Windenergie und der Stromerzeugung durch Braunkohle zurückgegangen, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Donnerstag vorliegenden Auswertung. Höhere Beiträge durch die Bereiche Onshore-Wind und Solarenergie hätten dies nur teilweise kompensieren können./rob/la/he



