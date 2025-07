Alphabet - Ertrag durch Cloud-Services wuchs um 140%

Werbung







Der Google-Mutterkonzern präsentiert sich mit starkem Wachstum und seine Aktie nähert sich der 200-Dollar-Marke.



13% Umsatzwachstum, 19% Gewinnwachstum, Erhöhung der Investitionen - zweifelsohne ein starkes Quartal des Mutterkonzerns von Google. Insgesamt erwirtschaftete er einen Umsatz von 96,4 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von rund 28,2 Milliarden US-Dollar. Der Geschäftsführer Sundar Pichai zeigt sich stolz auf das zweistellige Wachstum in beiden Zahlen. Wichtige Beiträge würden dabei von KI und Cloud-Angeboten stammen. Genauer gesagt generierten die Cloud-Angebote in diesem Quartal mehr als doppelt so viel Einkommen als im Vorjahr. Während im zweiten Quartal 2024 lediglich ein Betriebsertrag von 1,172 Milliarden US-Dollar gewonnen wurde, waren es in diesem Jahr bereits 2,926 Milliarden US-Dollar. Ein weiterer interessanter Einblick ist die geographische Aufschlüsselung des Firmenwachstums. Überall konnte ein Umsatzwachstum von mindestens 12 Prozent erreicht werden. Doch das stärkste Wachstum wurde mit Abstand in der Asien-Pazifik-Region mit 19% erzielt. Die Börse reagierte auf diese Ergebnisse sehr positiv und belohnte den Aktienkurs von Alphabet mit über 5% Wachstum. Somit kommt die Class C Aktie dem Kurs von 200 US-Dollar und womöglich seinem Allzeithoch einen Schritt näher.









