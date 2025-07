(neu: Kurse aktualisiert nach US-Börsenstart)



BELLEVUE (dpa-AFX) - Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im zweiten Quartal deutlich mehr Mobilfunk-Kunden gewonnen als zuletzt und als von Experten erwartet. Umsatz und Gewinn zogen ebenfalls stärker als von Analysten erwartet an. Die in den vergangenen Monaten leicht unter Druck stehende T-Mobile-US-Aktie legte am Donnerstag im frühen Handel in New York um gut sieben Prozent zu. Das Papier der Mutter Deutsche Telekom legte ebenfalls kräftig zu.

Die Zahl der Kunden mit Mobilfunklaufverträgen sei in den drei Monaten bis Ende Juni um 830.000 gestiegen, teilte der zur Telekom gehörende US-Mobilfunkkonzern am Mittwochabend nach US-Börsenschluss in Bellevue mit. Damit fiel das Wachstum in dem hart umkämpften Markt deutlich besser aus als noch zum Jahresauftakt. Die wichtigste Sparte der Deutschen Telekom übertraf zudem bei diesem von Analysten viel beachteten Wert die Erwartungen der Experten.

Auch beim Umsatz legte T-Mobile US etwas stärker zu als erwartet. Der Serviceumsatz legte um sechs Prozent auf 17,4 Milliarden Dollar. Der Überschuss kletterte um zehn Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar. Bei dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verzeichnet das US-Unternehmen einen Anstieg um sechs Prozent auf 8,5 Milliarden Euro.

Zudem wurden die Ziele für das laufende Jahr leicht angehoben. JPMorgan-Analyst Sebastiano Petti lobte das Zahlenwerk der Telekom-Tochter. T-Mobile US habe stark abgeschnitten. Er erhöhte sein Kursziel um 10 Dollar auf 280 Dollar und bestätigte seine "Overweight"-Empfehlung.

Gestützt durch das hervorragende Ergebnis der US-Tochter zog der Kurs der T-Aktie deutlich an. Am Nachmittag stand ein Plus von 4,6 Prozent auf 31,88 Euro auf dem Kurszettel. Damit löste sich der Kurs wieder von dem jüngsten Zwischentief von weniger als 30 Euro infolge der Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump.

Vom im März erreichten Mehrjahreshoch von fast 36 Euro ist der Kurs allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Die T-Aktie ist in den vergangenen Jahren vor allem dank des Höhenflugs der T-Mobile-US-Anteile kräftig gestiegen. Seit dem Sommer 2020 hat sich der Kurs etwas mehr als verdoppelt. Der Börsenwert der Deutschen Telekom von derzeit rund 158 Milliarden Euro wird im Wesentlichen von der US-Tochter bestimmt.

Der deutsche Konzern hält etwas mehr als die Hälfte der Anteile des US-Konzerns, der aktuell mit gut 280 Milliarden Dollar oder umgerechnet fast 238 Milliarden Euro bewertet wird. Das Telekom-Aktienpaket ist damit rechnerisch etwas mehr als 124 Milliarden Euro wert./zb/mis/he