Damit könnte es erstmals seit 2025 kein Marktwachstum geben. Die liegt vor allem an der rückläufigen Nachfrage nach privaten Photovoltaik-Anlagen in vielen EU-Ländern und schlechteren Förderbedingungen, so der Verband in seiner Halbjahresanalyse. Der Zubau in der EU könnte in diesem Jahr erstmals seit 2015 nicht gegenüber dem Vorjahr wachsen, sondern schrumpfen. In seiner aktuellen Halbjahresmarktanalyse geht Solarpower Europe von einem Rückgang um 1,4 Prozent aus. Dies würde für den EU-Markt einen Zubau von 64,2 Gigawatt Photovoltaik-Leistung bedeuten, nach 65,1 Gigawatt im Vorjahr. Bereits 2024 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...