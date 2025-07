Zürich - Der Euro hat am Donnerstagnachmittag nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank etwas an Wert gewonnen. Zum Franken steht die europäische Gemeinschaftswährung am späten Nachmittag bei 0,9344 und damit etwas höher als 0,9335 am frühen Mittag. Auch zum US-Dollar notiert der Euro leicht fester: Das Euro/Dollar-Paar steht bei 1,1773 nach noch 1,1753 am Mittag. Der Dollar zum Franken notiert indes kaum verändert mit Kursen bei 0,7938 ...

