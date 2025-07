Anzeige / Werbung

Tesla vor gigantischem Umbruch! Revolution durch KI, Roboter & Robotaxis als Kaufchance?

Tesla steht erneut an der Schwelle zu einer potenziell disruptiven Transformation: Während die Quartalszahlen vom gestrigen Abend rückläufige Umsätze und Gewinne offenbaren, richtet CEO Elon Musk den Blick entschlossen in die Zukunft. Im Fokus stehen die neue Robotaxi-Offensive, die Serienproduktion des günstigeren Einstiegsmodells sowie Fortschritte im Bereich humanoider Roboter (Optimus) und KI-Training durch den firmeneigenen Supercomputer Dojo. Trotz sinkender Margen und dem Auslaufen von Förderprogrammen in den USA könnte genau jetzt der Moment sein, in dem Tesla das Fundament für das nächste Wachstumsjahrzehnt legt.

In unserer heutigen Analyse werfen wir einen kritischen Blick auf die Q2-Zahlen 2025, die strategische Neuausrichtung sowie die Bewertung der Aktie im aktuellen Marktumfeld. Mit dem Freestoxx-Tool analysieren wir charttechnische Signale und mögliche Einstiegszonen. Ist der Kursrückgang eine Kaufchance oder Beginn einer längeren Schwächephase?

