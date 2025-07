Zürich - Der Schweizer Leitindex SMI hat am Donnerstag nach einem intensiven Tag voller Unternehmensberichte am Schluss etwas abgegeben. Die Marke bei 12'000 Punkten konnte jedoch gehalten werden. Grundsätzlich standen die Zeichen zur Eröffnung gut, nachdem am Mittwochabend Medien über eine bevorstehende Einigung der USA mit der EU im Zollstreit berichtet hatten. Die hiesigen Unternehmensergebnisse - darunter das Schwergewicht Nestlé sowie Kühne+Nagel ...

