Am 6. August stehen bei Bayer die Zahlen zum zweiten Quartal an. Doch auch diese Zahlen werden von den Unsicherheiten rund um Glyphosat belastet. Noch immer sind die juristischen Streitigkeiten in den USA nicht erledigt. Hier liegt weiter ein Damokles-Schwert über dem DAX-Konzern. Wirkliche Entwicklungen dürfte es dort in naher Zukunft aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...