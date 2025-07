NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 33 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vorübergehende Rückschlag bei den Bruttomargen ändere an der Grundausrichtung des Halbleiterherstellers nichts, schrieb Janardan Menon am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Er sieht die aktuelle Schwäche als attraktive Kaufgelegenheit./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 12:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2025 / 12:15 / ET





ISIN: NL0000226223

