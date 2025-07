EQS-Ad-hoc: TRATON SE / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

TRATON SE: TRATON GROUP passt den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 nach unten an



24.07.2025 / 21:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TRATON GROUP passt den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 nach unten an München, 24. Juli 2025 - Basierend auf der Geschäftsentwicklung der TRATON GROUP im ersten Halbjahr 2025 und angesichts der anhaltend herausfordernden Marktbedingungen im zweiten Halbjahr 2025 hat die TRATON GROUP ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 nach unten angepasst. Wesentliche Gründe hierfür sind Unsicherheiten im Zusammenhang mit der US-Zollpolitik, eine weiterhin schwache Wirtschaftslage in Europa sowie wachsende Herausforderungen in Brasilien, die allesamt zu einer stärker als erwarteten Kaufzurückhaltung der Kunden führen. Insbesondere für den nordamerikanischen Lkw-Markt (>6 t) geht die TRATON GROUP nun von einem deutlichen Rückgang aus. Die angepasste Prognose der TRATON GROUP für das Gesamtjahr 2025: Der Absatz der TRATON GROUP wird in einer Bandbreite von ?10 bis 0 (zuvor: ?5 bis +5) % erwartet.

Der Umsatz für TRATON GROUP und TRATON Operations wird ebenfalls in einer Bandbreite von ?10 bis 0 (zuvor: ?5 bis +5) % erwartet.

Die Operative Rendite (bereinigt) für TRATON GROUP wird in einer Bandbreite von 6,0 bis 7,0 (zuvor: 7,5 bis 8,5) % erwartet; für TRATON Operations in einer Bandbreite von 7,0 bis 8,0 (zuvor: 8,5 bis 9,5) %.

Der Netto-Cashflow für TRATON Operations wird in einer Bandbreite von 1,0 bis 1,5 (zuvor: 2,2 und 2,7) Mrd € erwartet. Im ersten Halbjahr erzielte die TRATON GROUP einen um 6 % rückläufigen Umsatz von 21,9 (23,4) Mrd €. Das Operative Ergebnis (bereinigt) erreichte 1,4 (2,1) Mrd €, die Operative Rendite (bereinigt) war mit 6,3 (9,1) % rückläufig im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024. Die angepasste Prognose steht unter dem Vorbehalt weiterer makroökonomischer und geopolitischer Entwicklungen. Im Hinblick auf die Geschäftsentwicklung in Nordamerika geht sie davon aus, dass die zum Ende des ersten Halbjahrs geltende Zollsituation sowie die United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) Konformität für International im zweiten Halbjahr 2025 unverändert bestehen bleiben. Es besteht somit weiterhin Unsicherheit in Bezug auf zukünftige Auswirkungen durch die US-Handelspolitik. Der TRATON Halbjahresfinanzbericht 2025 wird am 25. Juli 2025 um 7.15 Uhr veröffentlicht unter: https://ir.traton.com/de/publikationen/ Die in dieser Meldung genannten Leistungsindikatoren sind im Geschäftsbericht 2024 der TRATON GROUP auf den Seiten 38 und 39 definiert. Kontakt Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.



Ende der Insiderinformation



24.07.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com