Die neueste nachhaltige Duftinnovation des Unternehmens ist vollständig ECHA-konform, biologisch abbaubar und für Veganer geeignet.

IFF (NYSE: IFF), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Aromen, Duftstoffe und Biowissenschaften hat ENVIROCAP sein neuestes, nachhaltiges Duftfreigabesystem, welches für die Zukunft der Textilpflege entwickelt wurde, auf den Markt gebracht. ENVIROCAP wurde von den erstklassigen Wissenschaftlern sowie Duftstoffexperten von IFF entwickelt und setzt neue Maßstäbe in Sachen Innovation, es ist vollständig ECHA-konform¹, biologisch abbaubar² und für Veganer geeignet³. Das Herzstück dieser Technologie ist ein proprietäres Biopolymer, das einen lang anhaltenden Duft abgibt und gleichzeitig die Umweltbelastung reduziert. ENVIROCAP erfüllt nicht nur die steigenden Anforderungen der Verbraucher an Nachhaltigkeit setzt auch neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung und Kosteneffizienz.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250724680801/de/

"Die Einführung von ENVIROCAP kennzeichnet ein neues Kapitel in der Duftkapselung", sagte Ana Paula Mendonça, Präsidentin von IFF Scent. "2005 revolutionierte IFF die Wäschepflege mit Duftfreisetzung, die den ganzen Tag lang Freude bereitete. Jetzt nutzen wir unsere führenden naturbasierten Bio-Innovationsfähigkeiten, um die Kraft der Dufttechnologie im Wäschebereich neu zu definieren so bieten wir überlegene Nachhaltigkeit und Leistung ohne Kompromisse. Mit ENVIROCAP wollen wir unsere Kundschaft unterstützen, innovativ zu sein und mithilfe einer verbesserten sensorischen Wirkung sowie Nachhaltigkeit wirklich von anderen zu unterscheiden, während wir Verbraucher mit unvergesslichen Dufterlebnissen begeistern."

Die Entwicklung von ENVIROCAP basiert auf dem umfassenden Verständnis von IFF für die Wäschpflegereise der Verbraucher vom Kauf bis zum emotionalen "Moment der Wahrheit", wenn frisch gewaschene Kleidung das erste Mal angezogen wird. Weltweit suchen Verbraucher zunehmend nach nachhaltigen Alternativen und erwarten von Marken, dass sie bei der Entwicklung ihrer Produkte Verantwortung übernehmen und die Umwelt im Blick behalten. ENVIROCAP reagiert sofort auf diese Nachfrage. Es bietet ein belebendes, lang anhaltendes Dufterlebnis, das die Frische vom Waschen bis zum Tragen verbessert gleichzeitig erfüllt es die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen, leistungsstarken sowie wertorientierten Textilpflegelösungen.

ENVIROCAP bietet außerdem Parfümeuren große olfaktorische Freiheit, die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, die IFFs umfangreiches Portfolio an Duftstoffen bietet, zu erschließen. Von spritzigen Zitrus- bis zu fröhlichen Frucht- oder sinnlichen Blumennoten und darüber hinaus begleitet ENVIROCAP alle Schritte des Waschvorgangs es bereitet bei jedem Waschgang Freude.

Erfahren Sie hier mehr über die Freisetzungssysteme und Verkapselungstechnologien von IFF.

(1) Verordnung (EU) 2023/2055 vom 25. September 2023 zur Änderung von Anhang XVII der EU-REACH-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) hinsichtlich synthetischer Polymermikropartikel, (2) Gemäß den Regeln zur biologischen Abbaubarkeit, wie sie in Anhang 15 der EU-Beschränkung für Mikroplastik dargelegt sind, (3) Gemäß den Kriterien der Vegan Society Zertifikat auf Anfrage erhältlich (4) Mintel, Die Zukunft der Textilpflege, 2024

Willkommen bei IFF

Bei IFF (NYSE: IFF) bereiten wir Freude durch Wissenschaft, Kreativität und Herz. Als weltweit führender Anbieter von Aromen, Duftstoffen, Lebensmittelinhaltsstoffen, Gesundheits- und Biowissenschaften bieten wir bahnbrechende, nachhaltige Innovationen, die alltägliche Produkte aufwerten für mehr Wohlbefinden, Sinnesfreuden und ein besseres Lebenserlebnis. Weitere Informationen finden Sie auf iff.com, LinkedIn, Instagram und Facebook.

©2025 International Flavors Fragrances Inc. IFF, das IFF Logo sowie alle Marken und Dienstleistungsmarken, die mit ,SM oder gekennzeichnet sind, befinden sich im Eigentum von IFF oder verbundenen Unternehmen von IFF, sofern nicht anders angegeben. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250724680801/de/

Contacts:

Judith Gross

Leiterin Kommunikation und Branding

IFF Scent

media.request@IFF.com