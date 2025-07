EQS-News: Palfinger AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

PALFINGER AG: 1. Halbjahr mit Auftragsplus und starkem Servicegeschäft



25.07.2025 / 07:01 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Bergheim, Österreich am 25. Juli 2025



PALFINGER: 1. Halbjahr mit Auftragsplus und starkem Servicegeschäft

Umsatz von EUR 1.139,5 Mio., EBIT von EUR 90,4 Mio. und

Konzernergebnis von EUR 50,1 Mio. wie prognostiziert

Investitionen in das globale Servicenetzwerk in Mio. EUR H1/2023 H1/2024 H1/2025 % Umsatz 1.214,9 1.175,4 1.139,5 -3,1 % EBITDA 157,9 156,4 136,7 -12,6 % EBIT 111,3 112,2 90,4 -19,4 % EBIT-Marge in % 9,2 9,5 7,9 - Konzernergebnis 63,3 68,3 50,1 -26,7 % Mitarbeitende1) 12.565 12.651 12.111 - 1) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne überlassene

Arbeitskräfte angegeben.



Nach einem prognostizierten Rückgang im 1. Halbjahr 2025 strebt PALFINGER im 2. Halbjahr eine Kompensation des Ergebnis- und Umsatzrückgangs an. In den ersten sechs Monaten wurde ein Umsatz von EUR 1.139,5 Mio., ein operatives Ergebnis (EBIT) von EUR 90,4 Mio. sowie ein Konzernergebnis von EUR 50,1 Mio. erzielt. Die finanzielle Stabilität des Unternehmens konnte in diesem Zeitraum durch die reduzierte Nettofinanzverschuldung sowie das deutlich gestiegene Eigenkapital weiter gestärkt werden.



Positive Signale aus allen Regionen

Seit dem vierten Quartal 2024 verzeichnet PALFINGER, insbesondere in der Region EMEA, höhere Auftragseingänge, weshalb im ersten Halbjahr 2025 Kapazitätssteigerungen erforderlich wurden. Die Region LATAM zeigte sich im Berichtszeitraum stabil, während APAC, insbesondere der Zukunftsmarkt Indien, für positive Impulse in der Auftragsentwicklung sorgt. Im Bereich MARINE setzte sich das Wachstum fort - vor allem bei Windkranen und Rettungsbooten mit Davit-Systemen. Trotz des anhaltenden Zollkonflikts und der damit verbundenen Unsicherheit verzeichnete auch NAM einen leichten Aufwärtstrend bei den Aufträgen. Im ersten Halbjahr wurde zudem der Serviceumsatzanteil weiter ausgebaut. "Dieses Ergebnis bestätigt unseren Kurs. Vor allem unser Wertschöpfungsprinzip 'In der Region, für die Region' hat sich erneut bewährt. Wir sind gut aufgestellt und zuversichtlich den Ergebnis- und Umsatzrückgang im zweiten Halbjahr zu kompensieren", so PALFINGER CEO Andreas Klauser.



Investitionen in globales Servicenetzwerk

Getrieben von maximalen Kundenfokus investiert PALFINGER gezielt in seine globale Serviceinfrastruktur. Beispielhaft für diesen Kurs stehen der Baubeginn eines neuen Sales- und Service-Hubs in der spanischen Hauptstadt Madrid ebenso wie die Erweiterung und Modernisierung des Standorts Duisburg in Deutschland. Beide Niederlassungen stärken und erweitern die Servicekapazität in wichtigen Kernmärkten. Gleiches trifft auf den neuen MARINE-Standort in Singapur zu, der den Service-Footprint von PALFINGER in APAC erweitert. Im Rahmen der After-Sales-Strategie ist im 3. Quartal noch die Inbetriebnahme des neuen Ersatzteil-Hubs für NAM in Illinois geplant. PALFINGER will bis 2030 den Umsatz im Servicebereich auf EUR 700 Mio. steigern und damit verdoppeln.



Marktpotenziale im globalen Investitionsumfeld

PALFINGER sieht langfristige Chancen in einem globalen Investitionsumfeld. Großprojekte wie das deutsche Fiskal-Paket von EUR 500 Mrd. und das USA Stargate-Projekt bieten erhebliche Potenziale für innovative Hebelösungen. Die starke globale Aufstellung des Unternehmens ermöglicht es, gezielt an diesen Programmen zu partizipieren und nachhaltiges Wachstum zu generieren.



Herausragende Aktienperformance als Vertrauensbeweis

Das Vertrauen des Kapitalmarktes zeigt sich in beeindruckender Weise. Mit einer Aktienperformance von rund 100 Prozent seit Jahresbeginn, 500 Prozent in der 25-Jahres-Betrachtung und dem Aufstieg unter die Top 20 der liquidesten Titel an der Wiener Börse zählt PALFINGER seit dem 11. Juli 2025 zum exklusiven "100er-Club" der Wiener Börse und zählt zu den drei besten Aktien - ein starkes Signal für das langfristige Potenzial des Unternehmens.



Ausblick

Die anhaltende Markterholung speziell in Europa und positive Signale aus nahezu allen Regionen lässt auch für das zweite Halbjahr 2025 einen Anstieg der Auftragseingänge erwarten. Daher strebt PALFINGER im 2. Halbjahr 2025 eine Kompensation des Ergebnis- und Umsatzrückgangs im Vergleich zu den ersten sechs Monaten an. Die Finanzziele für 2027 - Umsatz EUR 2,7 Mrd., eine EBIT-Marge von 10 Prozent und einen Return on Capital Employed (ROCE) von über 12 Prozent - bleiben aufrecht.

Im Zuge der Präsentation der neuen Konzernstrategie wird PALFINGER beim Capital Markets Day am 10. Oktober ambitionierte Finanzziele für 2030 bekanntgeben.



Hier finden Sie die Ergebnispräsentation für das 1. Halbjahr 2025:

https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/prasentationen



Hier finden Sie den Halbjahresbericht 2025:

https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/finanz-publikationen





ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 12.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne Berücksichtigung überlassener Arbeitskräfte), 30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten, flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetzwerk stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.



Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2024 einen Umsatz von EUR 2,36 Mrd.



Rückfragehinweis:

Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG

T +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com



Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter "News" auf der Internetseite www.palfinger.ag , www.palfinger.com zur Verfügung.













