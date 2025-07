© Foto: Dall-E

Der angeschlagene Halbleiterhersteller konnte mit seinem am Donnerstagabend vorgelegten Quartalsbericht nicht überzeugen. Die Aktie steht vor Kursverlusten. Intel: Es will einfach nicht besser werden Die Krise beim einstigen Branchenprimus Intel hält an. Das Unternehmen verpasste mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Quartal den von vielen Investoren erhofften Befreiungsschlag. Gegenüber dem Vorjahresquartal entwickelte sich der Konzernerlös konstant und verharrte bei 12,9 Milliarden US-Dollar. Was der größte Erfolg, den das Halbleiterurgestein am Donnerstagabend präsentieren konnte, den Analystinnen und Analysten hatten einen um 1,02 Milliarden US-Dollar niedrigeren Umsatz erwartet. Bei den …