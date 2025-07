EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Steyr Motors expandiert auch bei maritimen Anwendungen - Neue Liefervereinbarungen über mehr als EUR 20 Mio. geschlossen



25.07.2025 / 07:30 CET/CEST

Steyr Motors expandiert auch bei maritimen Anwendungen - Neue Liefervereinbarungen über mehr als EUR 20 Mio. geschlossen Neue Rahmenvereinbarungen mit Partnern in Großbritannien, Italien, Frankreich und China

Lieferung von 600 Inboard-Dieselmotoren im Gesamtwert von mehr als EUR 20 Mio.

Gezielte Diversifikation des Wachstums schafft stabiles Fundament für die Zukunft Steyr, Österreich, 25. Juli 2025 - Die Steyr Motors AG ( ISIN AT0000A3FW25 ), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, setzt ihren Wachstumskurs im Zuge der Internationalisierung ihres Geschäfts fort. Neben der erfolgreichen Expansion im Verteidigungsbereich bei Landfahrzeugen hat Steyr Motors nun auch umfangreiche Rahmenverträge für zivile und militärische Marineanwendungen unterzeichnet. Insgesamt wurden mit Partnern in Großbritannien, Italien, Frankreich und China mehrjährige Liefervereinbarungen über mehr als 600 Inboard-Dieselmotoren im Gesamtwert von mehr als EUR 20 Mio. geschlossen. Steyr Motors ist führend in der Dieseltechnologie für den im hohen Maß anspruchsvollen Einsatz im Verteidigungsbereich. Mit der im Defense-Bereich bei landgebundenen Fahrzeugen bewährten Technologiekompetenz überträgt Steyr Motors nun konsequent seine Stärken auf maritime Anwendungen. Mit dem wachsenden Erfolg im maritimen Bereich diversifiziert Steyr Motors gezielt sein Wachstum und schafft so ein stabiles Fundament für die Zukunft. Die robusten, leistungsstarken und kompakten Dieselmotoren eignen sich ideal für anspruchsvolle Einsätze auf See - von kommerziellen Anwendungen bis hin zu Spezialschiffen. Dank der führenden technologischen Basis und dem hohen Interesse rechnet das Unternehmen in den kommenden Monaten mit weiteren Aufträgen im Marine-Bereich. "Unsere Motoren sind dafür gebaut, um unter Extrembedingungen - sowohl an Land als auch auf See - stets höchste Performance und kompromisslose Zuverlässigkeit zu liefern. Die neuen Verträge belegen unsere technologische Exzellenz und das Vertrauen, das wir uns in beiden Bereichen - Land und Marine - für zivile und militärische Anwendungen erarbeitet haben", erklärt Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.



