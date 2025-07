Der Australische Dollar zog sich von einem Acht-Monats-Hoch von 0,6625 zurück, das am Donnerstag erreicht wurde - Händler beobachten das bevorstehende Treffen von US-Finanzminister Scott Bessent mit chinesischen Beamten in Stockholm in der nächsten Woche - RBA-Gouverneurin Bullock betonte ihr Engagement, die Inflation in Zukunft niedrig und stabil ...

