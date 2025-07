DJ COMPANY TALK/Traton mit Auftragsplus im 1. Halbjahr

Traton hat im ersten Halbjahr zwar weniger Nutzfahrzeuge verkauft und einen geringeren Umsatz verzeichnet, bei den Neuaufträgen verzeichnete die Holding um die Marken MAN oder Scania aber Zuwächse. Der Auftragseingang kletterte in den sechs Monaten um 11 Prozent auf 139.599 Fahrzeuge, wie das Unternehmen mitteilte. "Vor allem der Ersatzbedarf der Kunden nach Lkw führte in der Region EU27+3 zu einem sehr starken Auftragsanstieg", so das Unternehmen. In Nordamerika seien die Kunden aufgrund der Unsicherheiten hinsichtlich der US-Zollpolitik weiterhin in Wartestellung. In der Summe liegt das Plus bei Lkw im Halbjahr bei 14 Prozent auf 111.391 Einheiten. Im Bus-Geschäft ging es dagegen deutlich abwärts: Die Neuaufträge sackten um 12 Prozent ab auf 14.007 Fahrzeuge.

