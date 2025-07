© Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Gold ist in diesem Jahr gefragt wie lange nicht mehr, der Preis des Edelmetalls markierte in den vergangenen Monaten Rekorde in Serie. Davon profitieren auch Minenkonzerne wie Newmont, das am Donnerstag Zahlen vorlegte.Der weltgrößte Goldproduzent Newmont hat im zweiten Quartal 2025 die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Der weltweit größte Goldproduzent profitierte von einem kräftigen Anstieg des Goldpreises, wie die Earnings vom Donnerstagabend zeigten. Trotz eines Produktionsrückgangs konnte Newmont durch die gestiegenen Goldpreise und die gesunkenen Kosten ein starkes Ergebnis erzielen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,43 US-Dollar, deutlich über der …