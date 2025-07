ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von Bilfinger zwar von 86 auf 92 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrem sehr starken Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Chancen und Risiken seien inzwischen ausgewogener, begründete Olivier Calvet seine am Freitag vorliegende Neubewertung. Vor den Quartalszahlen des Industriedienstleisters passte er seine Schätzungen an kleinere Zukäufe und die Auswirkungen des deutschen Infrastrukturprogramms an. Der Markt rechne auf dem Kapitalmarkttag im Dezember wohl schon mit höheren mittelfristigen Margenzielen./rob/gl/ag



ISIN: DE0005909006

