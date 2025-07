ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 487 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im ersten Halbjahr eine beeindruckende Kostenkontrolle gezeigt, die dem operativen Ergebnis zugutegekommen sei, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstagabend in einer ersten Reaktion. Aber die Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr bleibe schwer vorherzusagen, und die Risiken mit Blick auf die Schätzungen für 2026 hätten Bestand./rob/gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014

© 2025 dpa-AFX-Analyser