Die Familie Trump hat in den letzten Monaten mehr als 600 Mio. USD mit Kryptogeschäften verdient - und bald schon steht der Börsengang von American Bitcoin an. Die Trump Media & Technology Group - Betreiberin von Trumps Social Network Truth Social - hat laut einer am Montag veröffentlichten Mitteilung mittlerweile zwei Mrd. USD in Bitcoin und damit verbundene Assets investiert. Die Investments am ...

