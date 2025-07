EUR/GBP hält sich in der frühen europäischen Sitzung am Freitag nahe 0,8705 im positiven Bereich. - Die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich stiegen im Juni um 0,9% MoM, schwächer als erwartet. - Die EZB hielt ihren Leitzins bei 2,0% auf ihrer Sitzung im Juli am Donnerstag. - Das Währungspaar EUR/GBP bleibt am Freitag in der frühen europäischen ...

