Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete Palfinger einen Umsatz von 1,1395?Mrd.?EUR, ein EBIT von 90,4?Mio.?EUR sowie ein Konzernergebnis von 50,1?Mio.?EUR. Trotz dieser Rückgänge hat das Unternehmen seine Bilanz weiter gestärkt: Das Eigenkapital stieg signifikant, die Nettofinanzverschuldung sank spürbar. Angesichts dieser soliden Basis peilt CEO Andreas?Klauser eine volle Erholung von Umsatz- und Ergebnisrückgängen bereits im zweiten Halbjahr an. Globale Auftragseingänge treiben Erholung an Seit Q4?2024 legt Palfinger in allen Regionen wieder zu - besonders in EMEA, wo die Auftragseingänge markant ...

