FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Geschäftszahlen und Prognosesenkungen haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag belastet. Der Leitindex Dax fiel nach zwei Gewinntagen in Folge um 0,8 Prozent auf 24.097 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Verlust von fast ein Prozent an.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Freitag um 0,8 Prozent auf 31.395 Punkte nach unten. Hier fielen insbesondere die Kurseinbrüche bei den Aktien des Sportartikelherstellers Puma und der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding Traton ins Gewicht.

Beide Unternehmen hatten ihre Jahresziele gekappt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,6 Prozent./la/zb

