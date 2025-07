Redwood City, USA (ots) -Check Point Research (CPR), die IT-Forensiker des Pioniers und weltweit führenden Anbieters von Cyber-Sicherheitslösungen, Check Point® Software Technologies Ltd. (http://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), hat seinen vierteljährlichen Bericht zu Cyber-Angriffen in Deutschland, dem DACH-Raum und dem Rest der Welt für den Zeitraum Q2 2025 veröffentlicht.Die wichtigsten Erkenntnisse aus Q2 2025:- Deutschland verzeichnet mit 1286 wöchentlichen Attacken pro Organisation einen 22-prozentigen Zuwachs und damit den stärksten Anstieg im DACH-Raum.- Die Zahl der weltweiten Angriffe pro Organisation ist im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent gestiegen.- Der Bildungssektor meldet weiterhin die meisten wöchentlichen Angriffe pro Organisation und mit 4388 mehr als doppelt so viele wie der weltweite Durchschnitt.- Europa verzeichnete im Jahresvergleich mit 22 Prozent den höchsten Anstieg des regionalen Angriffsvolumens.- Ransomware-Angriffe sind weiterhin an der Tagesordnung mit einer deutlichen Konzentration in Nordamerika und Europa.In Deutschland wurden im Vergleich zum Vorjahresquartal 22 Prozent mehr Attacken verzeichnet, womit Deutschland in absoluten Zahlen bei durchschnittlich 1286 Angriffen pro Woche pro Organisation liegt.Thomas Boele, Regional Director Sales Engineering CER/DACH erklärt: "Der starke Anstieg der Cyber-Angriffe in diesem Quartal zeigt, wie schnell sich die Bedrohungslae entwickelt - auch hier in Deutschland. Unternehmen müssen die Prävention priorisieren, für eine erhöhte Transparenz innerhalb ihrer IT-Umgebungen sorgen und Angreifern idealerweise einen Schritt voraus sein."Wie Unternehmen sich schützen können, erfahren Sie hier: https://ots.de/T5dmLVPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/6083870