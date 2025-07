Am Helmholtz-Zentrum Berlin wird auf einem Freilicht-Messstand das Langzeitverhalten unterschiedlicher Photovoltaik-Technologien protokolliert. Unter anderem entstand hier die nach Angaben der Wissenschaftler bislang längste Messreihe zu Perowskit-Solarzellen im Außeneinsatz. Eine der Erkenntnisse: Die Zellen verlieren im Winter deutlich an Wirkungsgrad. Perowskit-Solarzellen haben mittlerweile auch über mehrere Jahre recht stabile Wirkungsgrade, die in den Wintermonaten jedoch deutlich zurückgehen - das ergaben zumindest die am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) durchgeführten ...

