Die Dow Jones-Futures gewinnen nach einem signifikanten Rückgang am Donnerstag, nach einem starken Ergebnisbericht von Alphabet Inc. an Boden - Die Hoffnungen auf ein Zollabkommen zwischen den USA und der EU haben die Marktstimmung optimistisch gehalten - Die Anleger warten auf die Geldpolitik der Fed, die am Mittwoch bekannt gegeben wird - Die Dow ...

Den vollständigen Artikel lesen ...