Washington - US-Präsident Donald Trump hat Notenbank-Chef Jerome Powell abermals kritisiert, aber keine neue Rücktrittsforderung an ihn gerichtet. Trump konfrontierte Powell mit angeblich neuen Zahlen zu steigenden Kosten der Renovierungsarbeiten der Federal Reserve (Fed). Powell stellte sich dem entgegen. Bei einer Besichtigung der Renovierungsarbeiten am Fed-Gebäude in Washington bezifferte Trump die Kosten der Renovierung am Donnerstagabend vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...