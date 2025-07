Vossloh hat für das zweite Quartal 2025 besser als erwartete Ergebnisse vorgelegt: Umsatz, EBIT und Auftragseingang übertrafen die Konsensschätzungen um 3%, 16% bzw. 8%. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 14% auf 331,5 Mio. EUR - getragen von einem breit abgestützten Wachstum über alle Geschäftsbereiche hinweg. Das EBIT legte um 19% zu (plus 52 Basispunkte auf 11,3%), vor allem dank des Segments Customized Modules, während andere Bereiche rückläufig waren. Aufgrund der guten Auftragslage bestätigte das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 im bestehenden Geschäft: erwartet wird ein Umsatzwachstum von 6 % gegenüber dem Vorjahr und ein EBIT-Anstieg von 9 % (jeweils auf dem Mittelwert der Zielspanne). Die Erneuerung der Schieneninfrastruktur in Europa, globale Projekte sowie Nachholeffekte aus China bieten mittel- bis langfristig Rückenwind und sollten Vossloh helfen, das organische Umsatzziel von über 5% CAGR bis 2030 zu erreichen. Wir passen unsere 2025-Schätzungen an, um die Verzögerung bei der Konsolidierung von Sateba (zuvor für Mai erwartet) zu berücksichtigen, heben jedoch aufgrund der starken Geschäftsdynamik unsere langfristigen Profitabilitätsannahmen an. Infolgedessen erhöhen wir unser Kursziel von 90,00 EUR auf 105,00 EUR und bestätigen unsere KAUF-Empfehlung. Vossloh wird am 26. August auf unserer German Select Conference präsentieren. Anmeldung unter: https://research-hub.de/events/registration/2025-08-26-14-30/VOS-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/vossloh-ag





