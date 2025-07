Die Commerzbank Aktie konnte sich in dieser Woche deutlich erholen und profitiert am gestrigen Donnerstag vom positiven Sog der starken Quartalszahlen der Deutschen Bank. Der Kurs stieg am Donnerstag auf 30,16 Euro, dem höchsten Schlusskurs seit dem 9. Juli. Damit rückt das an diesem Tag erzielte Mehrjahreshoch bei 30,74 Euro wieder in greifbare ...

