Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde hat 146 Kilogramm Methamphetamin bei einer Kontrolle gefunden. Es war versteckt in einer kürzlich erfolgten Lieferung von Solarmodulen am internationalen Flughafen von Los Angeles. von pv magazine Global Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde teilte in dieser Woche mit, dass sie am internationalen Flughafen von Los Angeles etwa 146 Kilogramm Methamphetamin beschlagnahmt hat. Die Drogen seien in Solarmodulen versteckt gewesen. Die Module waren für den Versand nach Neuseeland bestimmt. Aufgrund früherer Geheimdienst-Erkenntnisse seien sie vor der Ausfuhr abgefangen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...