LVMH hat im zweiten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang in seiner wichtigsten Sparte hinnehmen müssen. Der Umsatz im Bereich Mode und Lederwaren sank organisch um 9 Prozent, wie der französische Luxuskonzern am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten lediglich mit einem Minus von 7,8 Prozent gerechnet. Besonders stark zeigte sich die Kaufzurückhaltung bei Luxusgütern wie Louis-Vuitton-Taschen und Dior-Jacken. Das Unternehmen von Milliardär Bernard Arnault spürt die Auswirkungen eines schwächeren Konsums in China, das lange als Wachstumstreiber galt. Bereits im April verlor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...