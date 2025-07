FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.07.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS IG GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5600 (5300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 4475 (4430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1500 PENCE - BERENBERG CUTS TREATT PRICE TARGET TO 250 (440) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 430 (470) PENCE - 'BUY' - CANACCORD REINITIATES WILMINGTON GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 450 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TREATT PRICE TARGET TO 200 (245) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 385 (415) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 600 (540) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1000 (935) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ITV PRICE TARGET TO 82 (79) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 177 (167) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 884 (824) PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE LIBERUM RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1530 (1490) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 460 (440) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1580 (1780) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 940 (870) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ITV PRICE TARGET TO 72 (61) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 80 (75) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RELX PRICE TARGET TO 4570 (4500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 987 (944) PENCE - 'BUY'



