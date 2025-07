Unterföhring (ots) -- Ab kommender Premier League Saison verpassen Fußballfans am Samstagnachmittag kein einziges Tor und weitere Highlights mehr: Die "GOAL RUSH - Premier League Konferenz" samstags ab 15:50 Uhr live auf Sky Sport Premier League- Topspiel des Nachmittags im Fokus, parallel Echtzeit-Highlights (Tore, Elfmeter, Großchancen) aller anderen Spiele per Splitscreen - mit deutschem Kommentar- Die Premier League Klubs in den USA: Summer Series ab diesem Samstag live auf Sky Sport Premier League- Sechs Partien der Mannschaften Manchester United, West Ham United, AFC Bournemouth und FC Everton verteilt in Chicago, New Jersey und AtlantaUnterföhring, 25. Juli 2025 - Pünktlich zum ersten Spieltag der Premier League Saison 2025/26 bringt Sky Sport mit der "GOAL RUSH - Premier League Konferenz" ein neues Live-Format auf die Bildschirme. Damit verpassen Fans ab sofort kein Tor mehr am Samstagnachmittag und sind bei allen entscheidenden Momenten hautnah dabei.GOAL RUSH - Alle Tore und alle Highlights live bei SkyAb der neuen Saison können Sky Zuschauer die Premier League am Samstagnachmittag noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion "GOAL RUSH" die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Jeden Samstagnachmittag begleitet Sky Sport Premier League die parallel stattfindenden Partien um 16:00 Uhr mit "GOAL RUSH". Das Topspiel des Nachmittags steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.Auch in der Saison 2025/26 zeigt Sky Sport alle 380 Spiele der Premier League in voller Länge, über 280 davon live.Summer Series ab diesem Samstag live auf Sky Sport Premier LeagueBereits vor dem ersten Spieltag stimmt Sky auf die neue Saison ein: Mit der exklusiven Live-Übertragung der Premier League Summer Series werden sechs Testspiele im Round-Robin-Format (jeder gegen jeden) direkt aus den USA übertragen und die Vorfreude auf die reguläre Spielzeit nochmals gesteigert. Neben Manchester United und West Ham United sind der AFC Bournemouth sowie der FC Everton dabei.Fußball mit Sky Stream live erlebenAlle Fußball-Übertragungen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Fußball-Bundesliga Pakets bzw. des Sky Sport Pakets (sky.de). Zudem stehen regelmäßig ein ausgewähltes Nachmittagsspiel der Bundesliga sowie das "tipico Topspiel der Woche" der Bundesliga und 2. Bundesliga am Abend mit der gebuchten Zusatzoption live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Bundesliga-Topspiel präsentiert Sky Sport darüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Die Summer Series der Premier League bei Sky Sport:Samstag, 26.7.:21:50 Uhr: FC Everton - AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier LeagueNacht auf Sonntag, 27.7.:0:50 Uhr: Manchester United - West Ham United live auf Sky Sport Premier LeagueNacht auf Donnerstag, 31.7.:0:20 Uhr: West Ham United - FC Everton live auf Sky Sport Premier League3:20 Uhr: Manchester United - AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top EventSonntag, 3.8.:19:50 Uhr: AFC Bournemouth - West Ham United live auf Sky Sport Premier League22:50 Uhr: Manchester United - FC Everton live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top EventÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 