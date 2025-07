München (ots) -Eine Woche noch bis zum Saisonstart und einer hat schon richtig Lust: "Die 3. Liga ist mittlerweile so gut, dass kämpfen und kratzen nicht mehr reicht, sondern dass man auch kicken muss", sagt Essens Ahmet Arslan im MagentaSport-Podcast "4zu3" mit XXL-Vorschau, insbesondere zum Auftakt-Duell RWE gegen 1860 München (Freitag, 01.08., ab 18.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport). Mittelfeld-Dauerbrenner Arslan erklärt den Löwen, was sie diesmal erwartet: "Wenn du an der Hafenstraße ankommst, fühlt sich das an wie in der Champions League." Essens Vorteil gegenüber anderen Top-Teams: "Es sollte ein Vorteil sein, dass die Mannschaft weitestgehend zusammengeblieben ist. Es liegt an uns, dass es ein Vorteil ist und nicht irgendwann zum Nachteil wird."Im Aufstiegsmodus ist Essens Auftaktgegner TSV 1860 München. Florian Niederlechner und Kevin Volland sind die Protagonisten mit Bundesliga-Erfahrung. Niederlechner hatte sein Ziel schon deutlich formuliert: "Ich bin hierhergekommen, damit ich um den Aufstieg mitspiele. Das ist ganz klar." Sieht auch MagentaSport-Experte Fabian Klos so: "Sechzig und Rostock sind die klaren Aufstiegsfavoriten. Der TSV 1860 hat wieder eine erhebliche Fluktuation im Kader. Anders als in den Spielzeiten zuvor haben sie jetzt mehr Qualität und mit Patrick Glöckner einen Trainer, der damit umzugehen weiß."Neu im Experten-Team bei MagentaSport ist Markus Schwabl. Mit 326 Drittligaspielen belegt Schwabl Platz 4 der ewigen Liste, kennt die Liga wie kaum ein anderer. "Klarer Favorit" sei Hansa: "Mannschaften wie Rostock und RWE müssen dieses Jahr fast schon angreifen." Der Hachinger Schwabl über die Löwen: "Sie müssen erst einmal schauen, dass sie die Mannschaft zusammenkriegen, auch vom Teamgefüge."Auch neu ist in dieser 3. Liga-Saison bei MagentaSport die Rubrik "Who's next". Hier analysiert Experte Daniel Flottmann, aktuell im Nachwuchsbereich bei Werder Bremen tätig, die Talente aus der 3. Liga und prognostiziert, wer das Zeug zum künftigen Bundesliga- oder sogar Nationalspieler hat. Das Sprungbrett 3. Liga stellte vergangene Saison 21 U-Nationalspieler. Top-Stars wie Joshua Kimmich (früher bei RB Leipzig), Antonio Rüdiger (bei VfB II), Thomas Müller (bei FCB II), Tim Kleindienst (bei Cottbus) oder Nick Woltemade (bei Elversberg) spielten anfänglich als Profis in der 3. Liga.Nachfolgend Auszüge der 1. Folge "4zu3 - der 3. Liga Podcast" nach der Sommerpause. Diesmal mit RWE-Spieler Ahmet Arslan und dem neuen MagentaSport-Experten Markus Schwabl. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. MagentaSport zeigt auch in der neuen Spielzeit der 3. Liga alle 380 Spiele live, 312 davon exklusiv im Pay-Angebot. Zum Auftakt am 01. August den Knaller: RW Essen gegen TSV 1860 München, live und kostenlos bei MagentaSport. Top-Fußball außerdem: FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur am 07.08. ab 18 Uhr im Telekom Cup. Am 09. 08. testet der 1. FC Köln gegen Atalanta Bergamo ab 15 Uhr. Beide Partien gibt's ebenfalls live und kostenlos bei MagentaSport."4zu3 - der 3. Liga Podcast": Die XXL-Saisonvorschau mit Arslan, Volland, Niederlechner, Klos und SchwablWieder da: "4zu3 - der 3. Liga Podcast" von MagentaSport geht in die 3. Saison! Wöchentlich dreht sich nun wieder alles um emotionsgeladene Derbys, strittige Entscheidungen, Neuzugänge und brisante Trainerentlassungen. In der neuesten Folge geben die MagentaSport-Gesichter Christian Straßburger, Thomas Wagner, Yannick Bakic und Tobi Schäfer eine Woche vor dem Saisonstart ihre Prognosen ab.Der Link zur neuen Podcast-Folge: https://4zu3.podigee.io/latest-episode-playerEuphorie in Essen "sehr groß" - Hafenstraße für Arslan "wie Champions League"Ahmet Arslan nimmt bei RWE eine richtig gute Grundstimmung wahr: "Es gibt so viele Leute, die sich für dich als Einzelnen und für das Team begeistern. Wir sind 'nur' Drittliga-Spieler, aber wenn du an der Hafenstraße ankommst, fühlt sich das an wie in der Champions League. Wir sind in der Vorbereitung nach Edinburgh geflogen, da sind fast 3.000 Essener mitgeflogen. Ich weiß nicht, ob es das so es in der Champions League immer gibt. Das muss man positiv sehen. Wenn es mal nicht so läuft, wie bei uns letzte Saison in der Hinrunde, dann muss man eine starke Persönlichkeit haben und stabil sein, um das verarbeiten zu können. In den Phasen zählt es, als Mannschaft und Verein zusammenzustehen und sich zu unterstützen."Kaum personelle Veränderungen bei RWE! "Es liegt an uns, dass es ein Vorteil ist und nicht irgendwann zum Nachteil wird"Arslan geht mit der vielleicht stärksten Mannschaft, mit der er in der 3. Liga gespielt hat, in seine 2. Saison bei RW Essen: "Man muss den Hut davor ziehen, was die Verantwortlichen bei uns geleistet haben und wie sie sich um Spieler bemüht haben. Bei mir und auch bei denen, die im Sommer geholt wurden. Das Gerüst ist gut, der Grundstein wurde gelegt. In der 3. Liga zählt es am Ende aber nicht, ob du einen gewissen Namen hast oder nicht, sondern man muss es auf den Platz bekommen. Warum auch immer, ist das in dieser Liga besonders schwer."Der Kern der Mannschaft aus der erfolgreichen Rückrunde ist erhalten geblieben, was der Führungsspieler als Stärke sieht: "Es war wichtig, dass bis auf Julian Eitschberger (nach Leihe zu Hertha BSC zurückgekehrt) alle dageblieben sind. Du kommst nach der Sommerpause in die Kabine und es ist alles so, als wärst du einen Tag vorher noch dagewesen. Du musst dich nicht erst wieder einfinden. Es gibt aber schon den ein oder anderen Neuzugang, den wir integrieren müssen. Da zählt es als Gruppe und als Führungsspieler, diese Leute einzubinden und ihnen das Gefühl zu geben, als wären sie schon länger dabei. Das ist die größte Aufgabe, die wir haben. Und dann sollte es ein Vorteil sein, dass die Mannschaft weitestgehend zusammengeblieben ist. Es liegt an uns, dass es ein Vorteil ist und nicht irgendwann zum Nachteil wird.""Kein Schickimicki-Trainer" Uwe Koschinat "hat das Unmögliche möglich gemacht" und will "jetzt voll durchstarten"Arslan weiß, warum Trainer Uwe Koschinat perfekt nach Essen passt: "Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Das war eine sehr starke und außergewöhnliche Rückrunde. Die beste, die der Verein und viele Spieler je gespielt haben. Er passt hier einfach hin. Die Leute sehen, dass er nicht der Schickimicki-Trainer, sondern der Arbeiter ist. Er ist sehr akribisch und achtet auf jede Kleinigkeit. Er macht es auf der sportlichen, aber auch auf der menschlichen Ebene außergewöhnlich gut. Er hatte die Eier, in der damaligen Situation zu Rot-Weiss Essen zu kommen und zu sagen, ich meistere das jetzt. Da ziehe ich den Hut, dass ihm das gelungen ist. Dafür wird er zurecht gefeiert. Es zeichnet ihn aber auch aus, dass er sich gar nichts darauf einbildet. Er achtet darauf, dass man Fußball arbeiten und kämpfen muss. Wenn das jemand nicht macht, kriegt er das auch zu hören. Ich hatte aber zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, das er nicht Fußball spielen lassen will. Er kann beides gut und will auch die Spieler haben, die kicken können. Die 3. Liga ist mittlerweile so gut, dass kämpfen und kratzen nicht mehr reicht, sondern dass man auch kicken muss."Da muss es knallen" - Sechzig Auftakt in EssenDie Sechzig-Rückkehrer Florian Niederlechner und Kevin Volland hatten schon vor rund 2 Wochen im MagentaSport-Interview ihr Saisonziel Aufstieg erklärt: "Wir wollen voll angreifen, das ist das klare Ziel. Da brauchen wir nicht rumdiskutieren. Wir haben eine gute Truppe, da können wir nicht sagen, dass unser Ziel der Klassenerhalt ist. Ich bin hierhergekommen, damit ich um den Aufstieg mitspiele", so Niederlechner. Auch Sturmpartner Kevin Volland sehnt den Drittliga-Start (am Freitag, 01.08., ab 18.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport) herbei: "In Essen, Freitagabend: Da muss es knallen, da müssen wir da sein. Mit so einem Topspiel, da bist du sofort auf Sendung. Das wird schon schön kribbeln."Neuer Experte Schwabl: "Zwei, drei Hochkaräter" und Hansa als "klarer Aufsteiger"Markus Schwabl, beim Regionalligisten Haching Spieler und Sportdirektor, begleitet die kommende Saison als neuer MagentaSport-Experte: "Es wird eine unfassbar spannende Saison mit 2, 3 Hochkarätern, u.a. die Löwen. Die müssen einfach dieses Jahr hoch, weil sie ihr Budget erst runter und dann gefühlt um das Doppelte hochgeschraubt haben. Mannschaften wie Rostock und RWE müssen dieses Jahr fast schon angreifen. Wenn man die 3 Teams mal wegnimmt, wird es eine sehr ausgeglichene Runde."Über den Hachinger Stadtrivalen Sechzig: "Sie müssen erst einmal schauen, dass sie die Mannschaft zusammenkriegen, auch vom Teamgefüge. Sie haben ja sehr viele hochkarätige Neuzugänge. Solche Mannschaften müssen eigentlich hoch, von der Strahlkraft, von der Präsenz und vom Fanaufkommen. Aber genau diese Mannschaften tun sich am schwersten. Sie sind gut beraten, sich schnellstmöglich zu finden, um die kleineren Mannschaften zu schlagen. An denen sind sie nämlich immer mal hängen geblieben."Schwabls Prognose der Auf- und Absteiger: "Ein klarer Aufsteiger ist für mich Hansa Rostock aufgrund der Kaderqualität. Sie haben einen super Trainer, kluge Transfers gemacht mit Maxi Krauß und Andreas Voglsammer. Dieses Jahr sind sie reif. Wer sich schwertun wird, ist Schweinfurt. Die Euphorie können sie anfangs vielleicht noch mitnehmen, aber dann wird es schon schwierig.""Wenn ich Demut und Haltung wie eine Monstranz vor mir hertrage" - MagentaSport-Trio von Aachens abgewandertem Backhaus "irritiert", Alemannia jetzt mit "Gegenentwurf" auf der TrainerbankEs wird auch viel diskutiert in der 1. "4:3"-Ausgabe! MagentaSport-Reporter Thomas Wagner ärgert sich über Heiner Backhaus, der bei Alemannia Aachen schon eine neue Mannschaft zusammengestellt hatte, dann jedoch kurzfristig als Trainer zu Eintracht Braunschweig wechselte: "Mich hat irritiert, dass er immer von Demut und Haltung gesprochen hat und dann plötzlich weg ist. Wenn ich das selbst einfordere und immer wieder betone, also wie eine Monstranz vor mir hertrage, dann aber zu Eintracht Braunschweig in die 2. Liga wechsele, finde ich das ein Problem."MagentaSport-Kommentator Christian Straßburger ergänzt zur Personalie Backhaus: "Wie er nach Aachen gekommen ist, war auch nicht geräuschlos. Das war dieselbe Chose. Jetzt ist Aachen enttäuscht und verletzt, obwohl sie ihn genauso verpflichtet haben. Es ist wie, wenn du jemandem eine ausspannst und du dann enttäuscht bist, wenn dir die wieder ausgespannt wird. What comes around, goes around. Heiner Backhaus muss aufpassen, dass ihm das nicht weiter anheftet. Braunschweig ist auch ein großer Traditionsklub. Aber ist das der Schritt, den er machen muss, weil sonst nie wieder eine Tür aufgeht?""Who's next" - MagentaSport-Experte Daniel Flottmann gibt Drittliga-Toptalenten im neuen Format eine BühneDie 3. Liga hat schon manche Bundesliga- und Nationalspieler wie Nick Woltemade und Tim Kleindienst hervorgebracht. MagentaSport-Experte Daniel Flottmann, als Co-Trainer der U19 von Werder Bremen jüngst DFB-Pokalsieger geworden, beleuchtet die Nachwuchstalente der Liga genauer: "Die Jungs sind meistens unter 23, die brauchen keinen Promoter oder Pressesprecher. Ich sehe mich eher als Klassensprecher, der darauf hinweisen möchte, dass da richtig viel Talent ist. Ich habe keine Glaskugel, aber ich beschäftige mich Tag und Nacht damit. Ich habe ein gutes Gefühl und viel beobachtet. Meine Prognosen möchte ich mit allen teilen."3. Liga Saison 2025/26 komplett live bei MagentaSport1. SpieltagFreitag, 01. August 2025Ab 18.30 Uhr: RW ESSEN - TSV 1860 München (LIVE UND KOSTENLOS)Samstag, 02. August 2025Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: SV Waldhof Mannheim - SC Verl, FC Ingolstadt 04 - Jahn Regensburg, VfL Osnabrück - Alemannia Aachen, FC Energie Cottbus - 1. FC Saarbrücken, TSG Hoffenheim II - TSV HavelseAb 16.15 Uhr: MSV Duisburg - VfB Stuttgart IISonntag, 03. August 2025Ab 13.15 Uhr: FC Erzgebirge Aue - FC Hansa RostockAb 16.15 Uhr: FC Viktoria Köln - 1. FC SchweinfurtAb 19.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SSV Ulm 18462. SpieltagFreitag, 08. August 2025Ab 18.30 Uhr: FC Schweinfurt - Energie CottbusSamstag, 09. August 2025Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: TSV 1860 München - VfL Osnabrück, 1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln, SSV Ulm - Erzgebirge Aue, TSV Havelse - RW Essen, Alemannia Aachen - TSG Hoffenheim IIAb 16.15 Uhr: SC Verl - SV Wehen WiesbadenSonntag, 10. August 2025Ab 13.15 Uhr: Jahn Regensburg - MSV DuisburgAb 16.15 Uhr: Hansa Rostock - Waldhof MannheimAb 19.15 Uhr: VfB Stuttgart - FC IngolstadtWeiterer Live-Fußball:Donnerstag, 07. August 2025, Telekom Cup:Ab 18.00 Uhr: FC Bayern München - Tottenham HotspurSamstag, 09. August 2025Ab 15.00 Uhr: 1. FC Köln - Atalanta Bergamo