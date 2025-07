Kevin Thozet (Carmignac): Verdeckt der Erfolg der "Glorreichen Sieben" die Gewinnpotenziale im Rest der Welt?

21.07.2025 -

Trotz des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds erreichen die großen Aktienindizes weiterhin Rekordhöhen. Jenseits der Euphorie sind die Fundamentaldaten jedoch nach wie vor solide. Bestimmte geografische Regionen könnten sogar für positive Überraschungen sorgen.

Solide Gewinne als treibende Kraft

Die wichtigsten globalen Aktienindizes befinden sich nahe an ihren Höchstmarken. Der Widerspruch ist eklatant: Wie können die Märkte weiter steigen, wenn geopolitische Spannungen, hohe Zinsen sowie Handels- und bewaffnete Konflikte die Wirtschaft belasten?

Die Unternehmensgewinne machen es möglich. In den USA sind die Gewinne pro Aktie der großen Tech-Unternehmen mit einem Plus von 500% in fünf Jahren geradezu explodiert. Dieser Trend beschränkt sich jedoch nicht nur auf die "Glorreichen Sieben". Auch der Rest des US-Aktienmarkts weist - ebenso wie internationale oder europäische Aktien - Zuwächse zwischen 80% und 110% auf. Die Gewinndynamik ist also definitiv vorhanden.

(...)