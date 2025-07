FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe ein ordentliches Quartal hinter sich und einen ordentlichen Umsatzausblick gegeben, schrieb Johannes Schaller am Freitag in Bezug auf den Bericht. STMicro hänge aber von einigen wenigen Kunden aus der Autoindustrie stark ab./ajx/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 08:04 / CET



