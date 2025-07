BB Biotech hat im zweiten Quartal 2025 eine positive Entwicklung seines Portfolios in US-Dollar erzielt, jedoch durch Wechselkurseffekte einen Verlust in Schweizer Franken verbucht. Der Aktienkurs von BB Biotech stieg in US-Dollar um 10,2 Prozent, während er in Schweizer Franken um 1,1 Prozent sank. In Euro betrug der Zuwachs 0,8 Prozent. Der ...

