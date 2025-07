NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Gesprächen mit der Investor-Relations-Abteilung anlässlich der bevorstehenden Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Energiekonzern habe verschiedene Bereiche hervorgehoben, die in der jüngsten politischen Entwicklung in Deutschland besonders zu beachten seien, schrieb Deepa Venkateswaran in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Expertin verwies etwa auf Fortschritte bei der Beschaffung neuer Gaskapazitäten, wobei das Unternehmen hinsichtlich neuer Auktionen im Jahr 2026 vorsichtig optimistisch sei./rob/la/ajx



