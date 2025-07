Baden-Baden - Alex Warrens Song "Ordinary" steht zum achten Mal in Folge an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Kein anderer Song war 2025 häufiger auf der Eins. Die Plätze zwei und drei gehen an "Golden" vom "KPop Demon Hunters"-Soundtrack und Zartmanns Song "Tau mich auf".



An der Spitze der Album-Charts gelingt den Amigos mit "Lebe jetzt" ihr 17. Nummer-eins-Album. Auf Position zwei landen Bonez MC und LX mit "Dumm aber doppelt". Darauf folgen der "KPop Demon Hunters"-Soundtrack (drei), "Tyler, The Creator" ("Don't Tap The Glass", vier) und Joe Bonamassa ("Breakthrough", fünf).



Der am Dienstag verstorbene Ozzy Osbourne kehrt posthum in die Charts zurück. Der 1970er-Hit "Paranoid" von Black Sabbath ist auf Platz 70 wieder mit dabei; das gleichnamige Album schafft den Re-Entry auf Position 29. Vergleicht man den Zeitraum 20. - 21. Juli mit dem 22. - 23. Juli verzeichneten sämtliche Ozzy Osbourne-Titel einen Streaming-Anstieg von 982 Prozent, während Black Sabbath-Streams um 738 Prozent zulegten.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





